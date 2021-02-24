周三香港股市開高走低，受香港政府決定提高股票交易印花稅的消息衝擊，恆生指數終場暴跌914.40點或2.99%，收在29718.24點，跌破3萬點大關。

此外，國企股(H股)收盤重挫3.36%，為11509.73點。紅籌指數暴跌3.07%，收在4096.79點。

恆生科技指數重挫5%，連跌第5個交易日，美團大跌6.87%、京東跌3.91%、小米跌4.45%、騰訊跌2.83%、阿里跌1.94%。以近5日表現來看，恆生科技股指數累計下跌10%，在所有香港指數中表現最差。

有色金屬類股全面下跌，五礦資源跌逾16%，紫金礦業跌9.84%，山東黃金跌5.51%。汽車股亦表現疲弱，雅迪控股跌逾11%，比亞迪、吉利汽車跌近6%，長城汽車跌5.52%。

港交所終場爆量下挫近9%，盤中一度跌逾12%。稍早前香港財政司司長陳茂波宣布將股票交易印花稅從0.1%提高至0.13%。

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(時報資訊)

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