台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台北國際體育用品展(TaiSPO)線上展即將在3月3日開展，今年改為線上展覽形式，包括岱宇(1598)、喬山(1736)、美利達(9914)、巨大(9921)、桂盟(5306)等皆有參與，總共吸引國內外逾300名業者參與。

此次首度推出的TAIPEI CYCLE Online及TaiSPO Online線上展，鎖定打造自行車及運動健身產業最佳社群互動平台，提供廠商媒合交流、產品曝光及商機開發等功能；同時透過採洽會、線上論壇、廠商產品影音專輯等數位活動，將參展商的展品推廣給全球買主。

去年台灣電動自行車出口持續成長，出口量76萬台，出口值達9.87億美元，年成長18%和14%，單輛平均單價達1,298美元，其中電動自行車出口值9.87億美元與整車出口值10.98億美元已經相差不大。

新冠肺炎疫情影響，不少國家採取封城措也使得健身房關閉，消費者在家裡運動，去年體育用品產業的業績飆升，2020年台灣體育用品產業總出口額為24億美元，年成長13%，前三大出口國分別為美國57.07%、中國6.43%與日本5.64%。

(時報資訊)