亞弘電(6201)因電子音訊及家庭保健產品出貨暢旺，1月稅後盈餘為3400萬元，單月每股盈餘為0.38元，由於上半年訂單看起來還不錯，亞弘電預估，今年上半年營收可望優於去年同期。

亞弘電以電子音訊產品起家，之後再跨入小家電產品及家庭保健產品，其中電子音訊產品包括：DJ/樂器設備、混音機、黑膠唱盤；小家電產品包括：果汁機、食物料理機、咖啡機、電毯、除濕機、除濕輪、空氣清淨機等。

亞弘電自2003年開始做電子血壓計代工業務，2006年起深耕量測精確化、快速量測及藍牙通訊/USB介面技術，2009年到2019年努力整合智慧行動裝置，實現智慧血壓計，拓展研究生產心電圖、額溫槍、體脂計，並與法國新創合作智慧潔牙機器人，去年公司衝刺整合心房顫動偵測，可抽換臂帶專利及首台三導程心電圖通過FDA，目前家庭醫療保健產品佔公司營收比重約10%。

亞弘電因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，亞弘電1月合併營收為4.27億元，年成長107.72%，稅前盈餘為4200萬元，年成長336.7%，稅後盈餘為3400萬元，年成長336.68%，單月每股盈餘為0.38元。

目前音訊產品佔亞弘電營收約60%，小家電及家庭醫療保健產品約佔40%。

隨著數位健康管理與遠距醫療等非接觸式的照護模式漸受重視，亞弘電預估，未來幾年公司家庭醫療保健產品年成長幅度可維持去年20%。

亞弘電表示，上半年電子音訊及家庭保健產品看起來還不錯，小家電受新冠肺炎疫情影響比去年同期好一點，上半年營收可望優於去年同期，不過近期銅價及IC元件價格上漲，對毛利率造成壓力，希望毛利率能維持去年下半年水準。

(時報資訊)