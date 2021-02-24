公平會今天會議通過，有關富邦金控公司擬與日盛金控公司及其從屬事業結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，富邦金控公司從屬事業營業項目主要為保險業及銀行業等，而日盛金控公司從屬事業營業項目主要為證券業及銀行業，具有上、下游垂直連結之關係。

而水平重疊部分，公平會指出，對投資大眾、資金需求者或投保人等金融服務需求者而言，尚有眾多的潛在交易對象可供選擇，無事證顯示參與結合的金融業者互為對方的最佳替代選項，結合後，對於上述相關市場市場集中度增加幅度有限、市場結構改變小，不致顯著增加共同行為風險。

在垂直連結部分，公平會分析，由於上游保險業者及下游保險通路業者數量甚多，其他保險業者可選擇合作的對象不限於參與結合事業旗下保險通路業者，保險業者也可透過所屬業務人員或以直接通路銷售保險商品，尚難認參與結合事業在結合後，有能力封鎖上游保險商品及下游保險銷售通路。

(中時 )