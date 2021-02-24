美股前晚大幅波動，加上港府計劃調高股票印花稅稅率，拖累港股急挫，A股跟隨下滑，盤面上類股表現分化，白酒股與鋼鐵、有色金屬等板塊領跌，滬深300指數下跌2.55％，中證內地消費主題指數下跌3.24％，北向資金流出6.73億元。投信法人強調，短期陸股雖震盪，但跟隨政策仍是良策。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，白酒等類股在去年漲幅較大，近期表現較為震盪，但白酒的中長期投資邏輯是消費升級，目前白酒基本面仍處於正常良性的經營周期中，中長線投資邏輯依然成立。

雖然近期市場擔心大陸政府的貨幣政策轉向影響市場，但考慮今年3、4月是信用債到期高峰，為了避免再次大規模違約發生影響市場情緒，預期第二季資金面仍不會過度收緊，後續須持續觀察大陸政府政策走向，關注焦點有3月初人大、政協兩會可從會議內容確認確立全年方向、十四五規劃細則，4月中旬政治局會議確立第二季政策風向。

受益於全球疫苗接種工作的持續推進，全球需求復甦和通脹預期正不斷上升，目前全球多數央行仍在寬鬆，大陸經濟復甦較快，成長絕對值更是名列前茅，加上A股機構化和國際化的進程將進一步提速，大陸居民財富配置的路徑逐步向資本市場轉移，內外資皆持續流入A股，支撐股市表現，加上大陸政策主軸仍以內需消費為發展根本，因此相關大消費產業將會持續受惠政策紅利。

(工商 )