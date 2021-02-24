今年以來在經復甦預期加上疫苗開始施打等利多推升下，各國股市持續上漲，其中台灣加權指數上漲11.61％，在全球股市中名列前茅。台股基金方面，逾七成表現勝過大盤，績效前十名的基金均有逾20％的亮眼成績。

野村投信表示，台股基本面良好加上資金充沛等利多，大盤仍有向上空間，長線趨勢仍為未來主流，台股基金可長期持有。

野村成長基金經理人邱翠欣表示，預期在美國財政政策支持及疫苗順利施打控制疫情下，今年上半年美國經濟回升動能可望逐步加速，有助於台灣出口持續保持暢旺，可望受惠之產業如晶圓代工、封裝測試、IC設計、記憶體、IC載板、自動化、電動車、自行車、基礎建設相關原物料等產業。

操作策略上，短期股價高檔震盪應是必然，然預期適度修正後趨勢股票仍可望領先上漲，產業長線趨勢仍為5G、半導體、HPC、伺服器、及電動車為主軸，拉回仍是布局重心。

(工商 )