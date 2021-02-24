國民黨黨主席7月將進行改選，誰能夠出線問鼎黨魁，引起各界關注，輿情民調網站「聲量看政治」分析近一個月國民黨網路社群數據，發現以前總統馬英九、中廣董事長趙少康、黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜5人聲量最高。但宅神朱學恒認為，以網路聲量看誰會選上黨主席完全不準，如果準的話，那國民黨下一任黨主席會是網紅罔腰。

「聲量看政治」粉專23日透過「即時新聞社群聲量、新聞聲量、GoogleTrend」三類聲量系統的12項細部指標，分析國民黨主席選舉聲量，發現趙少康一舉橫掃42.29%的藍營網路聲量拔得頭籌，僅次於趙少康的馬英九占21.01%，第三名則是什麼都沒做的仍有討論度的韓國瑜，占20.22%，第四為江啟臣，占12.53%，最後是朱立倫，僅占3.95%。

對此，朱學恒今(24日)在臉書上表示，用這種網路聲量來看封閉系統內誰會選上黨主席真的完全不準，他更忍不住直言，「如果準的話，下一任國民黨主席應該是罔腰」。

此外，朱學恒日前也在臉書上針對韓國瑜、江啟臣和趙少康的動態，以及國民黨內的情況進行分析，並指出韓國瑜不會參選黨主席，趙少康受限於黨內「一年條款」無法參選，而江啟臣已經對黨內大咖們表明態度，認為國民黨內的紛擾應該已經告一段落。

網友們也留言回應，「朱大不考慮加入戰局？！你有阿宅反抗軍隊！拼了！拼！」、「支持罔腰…可惜她拿不出三仟萬」「還是明天誰要端火鍋跌倒一下聲量直接暴衝」、「罔腰要待產，沒空選什麼黨主席」。

用這種網路聲量來看封閉系統內誰會選上黨主席真的完全不準 如果準的話 下一任國民黨主席應該是罔腰 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年2月24日 星期三

(中時新聞網)