國民黨中常委聯誼會今天中午舉辦「2021春酒宴」，特地邀黨主席江啟臣及歷任黨主席，另有多位縣市長、議長與會，下午中常會在餐廳接續進行談話會。由於前主席朱立倫「臨時缺席」，上午在江啟臣論壇時，朱又在臉書拋出「勞保年金」議題，似有意別苗頭。外界雖解讀春酒宴有如江的主場，但有意參選主席的連勝文、周錫瑋都到場，中常委也不認同是江的主場，新北市議長蔣根煌、屏東縣議長周典論則公開呼籲國民黨要團結，不能因主席選舉鬧分裂。

國民黨中常委固定每個月找一次中常會前中午由3、4人集體作東，在中常會前聯誼餐敘。今天由信功董事長楊博仁與年輕世代的周孟蓉（屏東縣議長周典論之女）、鄭任宗（台東縣前縣長吳俊立外甥）及青工總會長陳克威等4人作東，在鉅星匯餐廳開了六席。

今天出席者除了中常委，還黨主席江啟臣、祕書長李乾龍，前主席僅馬英九到場，原列入出席名單的吳伯雄、朱立倫及吳敦義最後都未到場。另有具中常委身分的花蓮縣長徐榛蔚、金門縣長楊鎮浯、新北市議長蔣根煌，另有桃園市議長邱奕勝、花蓮縣議長張峻、屏東縣議長周典論，以及前台北縣長周錫瑋、前台東縣長吳俊立等人出席。

有部分中常委對吳敦義、朱立倫「爽約」頗不諒解，不過吳辦表示中午有一行程，無法赴春酒；朱辦則說，當初是說「儘量出席」，並非「一定出席」，朱因在新店主持他創辦的「銀光未來協會」會員大會，時間拖太晚，真的趕不及，絕非刻意不到。

據指出，餐敘過程上台致詞者不多，其中馬英九除展示也的春節口罩，並重提美國軍艦聲稱「自由航行」南海，蔡政府卻未抗議或表達意見，有損我國主權及尊嚴。江啟臣及王金平主要祝賀大家新年快樂，倒是蔣根煌、周典論分另以中常委聯誼會會長、南部縣市代表致詞，不約而同呼籲黨內團結。不能因黨主席選舉鬧分裂，「國民黨團結都不一定贏，何況不團結」。

有與會者轉述，部分中常委不滿上午論壇邀請柯文哲，江啟臣在席間一一解釋，只次就議題進行討論，沒有政黨間的選舉合作等等。而連勝文雖反彈事先未獲告知，也反對邀柯文哲，但今天在餐會與江互動似有一點點尷尬，但很快就沒事了，彼此敬酒問候。

(中時 )