疫情陰霾尚未散去，索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment, SIE）宣布重新啟動Play at Home計畫，讓為PlayStation社群玩家可以享有一系列免費遊戲內容，提升玩家們「宅在家」的動力。

SIE總裁Jim Ryan透過PlayStation Blog宣布，在醫學界與全球人民不懈的努力下，人們總算在近期於漫長的COVID-19隧道盡頭看到一絲微光。為了表達對於玩家社群的感謝，在2020年4月推出Play at Home活動後，今年活動將再度重啟，自3月份持續到6月份！

今日PlayStation Blog率先公布，Play at Home活動將在3月份在PlayStation和Insomniac Games將於PlayStation Store限時開放《拉捷特與克拉克》（Ratchet & Clank）PS4版免費下載（下載時間為：台灣時間2021年3月2日凌晨1點至2021年4月1日凌晨1點），領取遊戲後可永久保存暢玩。這款2016年的PS4動作冒險遊戲由Insomniac Games出品，刺激對戰與喜劇元素共冶一爐，帶大家重溫廣受愛戴的PlayStation英雄——拉捷特與克拉克的出身故事。

Jim Ryan指出，目前所分享的只是「Play At Home」活動的開始，在接下來的幾週裡，SIE將分享更多提供給PlayStation社群玩家的免費精選內容細節，玩家們可以好好期待。

State of Play | February 25, 2021 [ENGLISH]

此外，SIE Content Communications資深總監Sid Shuman分享到，本週五(2/26)PlayStation YouTube與Twitch頻道將播出《State of Play》新一集內容，宣布10款即將登上PS4和PS5的遊戲，其中包括兩款新作品以及大家在2020年六月的PS5發表會上看過的一些第三方和獨立遊戲的新消息。節目預計大約30分鐘左右，邀請玩家可以在2月26日星期五清晨6點鎖定！

(科技)