新任陸委會主委邱太三上任，大陸國台辦今首度回應並重申「九二共識」。對此，陸委會回應，交流是雙向，呼籲對岸要為兩岸良性互動作出相對的努力與承擔，在相互尊重、善意理解的態度下，正視臺灣人民對其倡議「一國兩制」、「九二共識」等矮化臺灣之政治框架及負面作為的反對與質疑，真正務實思考良善舉措。

陸委會表示，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例推動兩岸事務，致力維護臺海和平穩定，也持續正向看待兩岸交流30多年來的經驗與成果。邱太三上任後已表達對於兩岸關係的期許，也提出在疫情獲得控制後有序恢復交流往來，並檢視相關法規、制度的完備性與落實情形，確保民眾權益與兩岸健康正常互動。

陸委會強調，交流是雙向，不是單方作為可以達成，呼籲對岸要為兩岸良性互動作出相對的努力與承擔，在相互尊重、善意理解的態度下，正視臺灣人民對其倡議「一國兩制」、「九二共識」等矮化臺灣之政治框架及負面作為的反對與質疑，真正務實思考良善舉措，才有助於逐步化解雙方對立與分歧。

(中時 )