大學學測放榜，屏東女中張綺真拿到74級分，摘下屏東區榜首，導師王建弘也替她開心。（屏女提供／林和生屏東傳真）

大學學測成績24日放榜，拿到74級分的屏東女中張綺真摘下屏東區榜首，除社會14級分外，其餘4科滿級分，分享高分訣竅在於把讀書和快樂事情連結，例如會在讀書時播放喜歡的音樂，以減少讀書考試壓迫感，未來想就讀清大電機系。

張綺真很早就決定未來方向，了解自己優劣勢，透露因為想要讀電機系，所以集中加強自己數理能力，也盡量多參加相關活動與競賽，導師王建弘說，她平時很認真學習，個性則屬於低調。

另拿到71級分的屏女張晴昀，由於家中經濟較為弱勢，沒有補習的她，會想辦法在課堂上弄懂當節學習內容，臨近學測前，要求每天做試題、培養手感。她談到，由於家裡物品損壞，父親都會嘗試修復，耳濡目染下，只要遇到困難都先想辦法自己解決。

屏東中學洪立宇與陳羿廷則分別拿到71級分，陳羿廷特別分享，考試前會一直做題目、找手感，遇到不會的再翻書，讀到一半時想睡就果斷休息，否則勉強讀下去效率通常不會太好，壓力大時也不會逼自己看書，適時去做能讓自己放鬆的事。

另外國中會考成績僅3Ａ2Ｂ的屏中蔡承熹，學測成績4科拿到55級分，他說，自己的讀書方法可能和其他人不同，對於有興趣科目會盡可能去研究，不熱愛的科目則是拿到一定成績就好，不會太拘泥，但他笑說「慶幸的是有興趣科目比較多」。

基於對科學數理的興趣，蔡承熹說，以後想要進入材料系就讀，畢竟跨領域學習較廣泛，相信從事此種類型工作，以後絕對不會無聊。

(中時 )