急診醫師吳昌騰分享，一位小女童持續咳嗽6小時，一度出現嚴重咳嗽、嘴唇發紫，最後竟在支氣管中發現一顆完整的花生糖。(摘自吳昌騰臉書)

兒童進食真的要注意！林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰近日分享一件過年期間的特殊個案，一位小女童持續咳嗽6小時，一度出現嚴重咳嗽，甚至嘴唇發紫，檢查時竟在支氣管中發現一顆完整的花生糖。吳昌騰坦言，「呼吸道的異物吸入」是兒童常見的意外事故，最嚴重恐導致立即窒息，輕則導致肺炎、肺氣腫，通常都是大人的一時大意造成的。

吳昌騰醫師近日在粉專《來講兒科急診的543》中分享，幾年前的過年期間曾收治一個急診個案，一位年僅14個月大的女童，因為咳嗽持續6小時，送至區域醫院急診後，胸部X光卻沒看到異常，再次轉診由吳昌騰經手時，小女童一度出現嚴重咳嗽，甚至嘴唇發紫情形。急診團隊緊急安排硬式支氣管檢查，果真在女童的支氣管內，看到一顆「塞好塞滿」的花生糖。

原來，女童在過年期間，一位到家中拜訪的叔叔給了她一顆花生糖，可能是女童一直含在口中，加上太大顆，或是邊走邊吃的緣故，造成她出現「呼吸道的異物吸入」。好險及時將花生糖夾出來，不然小小生命可能就此沒了！

吳昌騰指出，兒童呼吸道的異物吸入常發生在1-3歲的小孩子身上，而吸入的異物中，九成都是跟食物有關，其中花生及堅果類就占了絕大部分！他解釋，由於1-3歲的孩童仍缺乏對事物「可食用或不可食用」的認知辨識能力，在吃東西時，更容易因外界的干擾導致分心，例如邊跑邊吃而造成異物堵塞支氣管。

當小孩發生異物吸入氣管時，體積較大的可能引起立即窒息；體積較小的則會在肺部可能導致肺炎、肺氣腫或肺塌陷。因此吳昌騰提醒照顧者，「呼吸道的異物吸入」是兒童常見的意外事故之一，有時候意外的發生真的是大人的一時大意而造成。

(中時新聞網)