亞洲大學祭出360萬元高額入學獎學金，已吸引5名考生「棄台大、念亞大」。大學學測成績24日出爐，亞洲大學副校長兼教務長陳大正說，75級分考生以第一志願選讀亞大，最高可領取360萬元入學獎學金，過去8年來，亞大累積共發出6176萬元。

今年大學學測已寄發成績單，陳大正表示，亞洲大學祭出高額獎學金策略，學測拿到75級分學生，若以第一志願選讀亞大，最高可領取新台幣360萬元入學獎學金，另外再加上「海外雙聯碩」、「博士助學金」等獎學金最高120萬元，合計最高可領到480萬元的超高額獎學金。

亞大表示，亞大的高額獎學金吸引不少來自知名高中的資優生指名就讀，來自台北市的高姓學生，去年指考成績相當優異，可進入台、清、交等第一志願，最後選擇就讀亞大生物資訊與醫學工程學系。

高姓學生指出，他進亞大就讀了一學期，在美麗校園中、快樂學習，將利用這筆獎學金追築自己的夢想，很高興能進入具潛力的國際化綜合大學就讀。

亞大表示，校方近年來全力推動AI教學，成績豐碩，已連續4年獲得10項國家創新獎，學校師生團隊自2019年至2020年短短的兩年內參加國內外AI運用競賽，已累積獲得29項大獎，包括獲2件聯發科「智在家鄉」獎、「2019自行車產業數位轉型AI應用競賽」冠亞軍、資工系獲得Aldea平台AI競賽6大獎及3D列印獲經濟部「金屬創新應用賽」第一名等獎項。

(中時 )