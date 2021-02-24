好開年！經濟部發布1月外銷訂單，金額527.2億美元，年增近5成，創金融海後11年來最大增幅。即便扣掉去年1月有春節放假基期較低因素，也仍成長33.6％。值得注意的是，過往1月屬於淡季，今年單月卻首度破500億美元，經濟部樂觀看全年成長動能。

以外銷訂單七大接單貨品來看，全呈兩位數增幅，且漲幅都很驚人。資通信、電子產品、光學器材都比去年同月大增5成以上，甚至電子產品還達64％。傳統貨品如機械與塑橡膠類，都成長4成以上，基本金屬年增21.5％、化學品最少，也有13.4％。

過去1月屬於接單淡季，只有2018、2019兩年破400億美元，其餘多數在300多億、200多億左右，這次卻破5字頭，繳出527億美元，還增幅49.3％，創2009年2月以來最大幅度，往前是金融海嘯接單慘期。

經濟部統計處長黃于玲說，即使扣掉去年有春節因素，1月金額仍有33.6％增長，這基本上這是延續去年以來的走勢。在疫情催化宅經濟下，有遠距商機帶動、5G與車用電子需求，新手機遞延效應，加上傳統貨品原物料行情走升，使得1月份表現特別優異。

以地區來看，大陸(含香港)下單140億美元，年增61.8％最強勁，也是自2010年2月以來最大漲幅。美國148億美元，增長49.6％，幅度更是有統計以來最高，歐洲與日本下單亦是成長5成以上。

對於2月訂單表現，統計處同看大增43％到48％，黃于玲表示，雖然今年2月有農曆春節，天數較少，但因去年1月下旬爆發新冠肺炎疫情，大陸供應鏈物流受影響，拉低比較基期。

不過2021年開年外銷訂單就如此火紅，是否象徵整年旺過去年？黃于玲認為，外銷訂單跟國際情勢連動性高，根據國際機構預測，今年經濟會正常長5％，國際貿易動能正成長必有助接單表現。且國際油價已見到6字頭，鋼價也成長，都有助產品價格上升。

但是疫苗施打雖有助傳統貨品接單，卻可能弱化過往宅經濟強勁表現，黃于玲認可有這樣的看法，但是疫情風險也可能促使企業加速數位化腳步，所以有待持續觀察。在正反因素之下，她同意今年外銷動能可期。

(中時 )