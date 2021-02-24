毛小孩的形同家人，需要仔細呵護的照料，但日前北市信義區有寵物業者許可證已過期，卻仍持續經營寄養事業，讓飼主憂心毛小孩安危，對此，北市動保處指出，特定寵物業許可證的效期為三年，但北市有多家特定寵物業者的許可證即將屆滿，等到過期卻仍持續經營，恐處高達10萬元的罰鍰，呼籲業者盡早展延，以免挨罰。

台北信義區日前有一名林姓飼主，帶著毛小孩走進某家寵物寄養店家，卻意外發現該店家高掛著過期的營業許可證無法無天的營業，立即向北市動保處提出檢舉，他指出，許多家庭不願生兒育女，轉而飼養毛小孩來陪伴自己，並將之當成家人般呵護，但寄養在違法的店家，不僅無法放心，連基本的合法的保障，更都沒辦法做到。

動保處表示，依據特定寵物業管理法規第5條，業者的經營許可證到期，欲申請展延效期，應於期間屆滿三個月前至六個月內，寄回原許可證，除註明證上欲變更的登載事項，也須繳交展期申請書等相關申請文件，其中，若業者是初次申請許可或前一次申請展延時，已檢附之文件，且記載的事實未發生變更者，則免再次檢附。

動保處強調，若業者無任何事項變更，僅要寄回原許可證及特定寵物業許可證登載事項變更、展期申請書即可辦理，但每次申請展延之效期不得超過三年，展延流程請上台北市政府市民服務大平臺特定寵物業許可登記網頁，呼籲許可證即將到期的業者，注意效期儘早辦理。

(中時 )