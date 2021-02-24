北市勞動局就業服務處於26日將在台北青年職涯發展中心舉辦「牛轉錢坤」中型徵才活動，共邀請15家廠商參與、釋出468個工作機會，最高月薪上看8萬元，其中6成職缺月薪更達32K，勞動局指出，這次參與的廠商無勞資爭議以及無薪假狀況，工作職缺比去年同期更多元，提供薪資福利也更優厚。

勞動局表示，這次參與活動的廠商包含科技業、營造業、住宿餐飲業、零售業、藝術傳播業等行業，各家廠商財務結構穩健，現場總計共釋出468個工作機會，月薪達4萬元以上的職缺就占72個、完全不需經驗的職缺也有30個，其中「萬達寵物」所釋出「電商網站後端工程師」的職缺，薪水高達55K至80K，為徵才活動中給薪最高的企業。

此外，傳統產業「潤弘精密工程」也釋出技術人員職缺，土建現場工程人員及機電工程人員起薪介於30K至65K，職安工程人員30K至60K；專賣精釀啤酒的「台虎精釀」，則是這次徵才中提供職類最多元的企業，釋出內外場客服人員、社群文案企劃、生管助理、生管採購助理、行銷助理、資深行銷企劃、進出口專員、國內外採購供應鏈專員、廠務機電人員等。

活動現場設置有行政院原住民族委員會服務攤位，大力協助原住民朋友面試求職，另外，為因應疫情，勞動局強調，凡參加徵才的民眾，都強制戴上口罩，且進出場地採實名制管控，現場也提供臨時托育服務，歡迎踴躍參與。

(中時 )