新華社報導，針對加拿大眾議院通過「涉疆錯誤動議」，大陸全國人大外事委員會發言人尤文澤24日表示，該動議嚴重歪曲事實，肆意攻擊中國的新疆政策，是對中國內政的粗暴干涉和對中國人民的惡意挑釁。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，中國《憲法》、《民族區域自治法》等法律對於保障少數民族發展和權益作了明確規定，包括各族婦女在內的新疆各界民眾依法享有憲法法律保障的各項人權。2010年至2018年，新疆維吾爾族人口從1017萬增長至1272萬，增幅達25％，不僅高於全疆人口14％的增幅，更是明顯高於漢族2％的增幅。所謂「種族滅絕」純屬無稽之談、一派胡言。

發言人強調，新疆根本不存在所謂「拘留營」「再教育營」。新疆依法設立屬於學校性質的職業技能教育培訓中心，踐行了聯合國《防止暴力極端主義行動計畫》所宣導的利用發展、教育等資源遏制極端思潮的理念，完全符合《聯合國全球反恐戰略》的原則和精神，是預防性反恐和去極端化的重要舉措，是有效的。新疆已連續4年多未發生暴恐案件就是證明。當前，新疆社會持續穩定，人民安居樂業，民族團結和睦，各族人民生命權、健康權、發展權等基本權利得到有力保障，這是誰也不能否定的事實。

發言人表示，加眾議院有關動議是罔顧客觀事實的政治謠言，是赤裸裸的抹黑誣衊，充分暴露了加拿大一些政客破壞新疆發展穩定，干涉中國內政的偽善面孔和險惡用心。敦促這些人充分認清有關動議的嚴重危害性，立即停止藉涉疆問題干涉中國內政的錯誤做法，以免進一步毒害中加關係氣氛、給兩國關係造成新的損害。

(中時 )