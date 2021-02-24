金門縣政府教育處為瞭解台北市運動場館興建規劃、管理營運模式及委託營運移轉OT案等實務經驗，由處長羅德水率團於23日、24日兩天赴台北市政府體育局進行業務交流，並於23日座談會後由體育局長李再立與羅德水進行「運動交流合作備忘錄」換文儀式。

自109年起，台北市政府體育局為了促進國內城市之間的運動交流與合作，特地邀請金門縣、桃園市、台東縣、南投縣與花蓮縣等組隊參與「2020台北馬拉松」系列活動，並與上述縣市研議如何健全運動交流合作機制，賽事期間也與金門縣及桃園市達成簽署運動交流合作備忘錄（MOU）的共識。

此次金門縣參訪團走訪的場館包含台北市青年公園運動休閒園區、松山運動中心及台北田徑場，23日下午雙方進行交流座談會議，由李局長與羅德水共同主持，金門縣分享該縣運動場館現況及未來規畫與挑戰，台北市則就促參案法令適用、招標流程、編寫契約、履約管理等實務提供分享。

這次為雙方局處簽署MOU後第一次實質交流活動，對於促進雙方城市的運動發展具有重大意義；臺北市體育局期盼透過MOU的簽署而能強化城市之間的體育運動相關交流與合作，共同打造更友善的運動環境。

(中時 )