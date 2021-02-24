美國聯邦參議院於美東時間23日表決通過美國駐聯合國常任代表湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）大使的任命案。她在聽證會期間主張美國須提供台灣抵抗中國所需安全協助，也承諾未來會致力在聯合國反制北京。外交部發言人歐江安表示，湯瑪斯-葛林斐德常代對台友好言論反映美國對我國一貫堅定支持的立場。

現年68歲的湯瑪斯-葛林斐德擁有35年外交資歷，曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院非洲事務助卿。2019年10月她曾受邀在美國薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院致詞，且演說內容被部分人士視為「親中」，因此共和黨曾試圖阻擋提名案。

上月27日出席參議院舉行的任命聽證會中應詢指出，台灣是區域強健的民主政體之一，美國需要支持台灣，並提供台灣抵抗中國所需的安全協助。

歐江安說，湯瑪斯-葛林斐德常代對台友好言論反映美國對我國一貫堅定支持的立場。未來我國政府將在目前堅實良好的合作基礎上，與拜登政府團隊攜手合作，捍衛民主、自由、人權等共享價值，持續為世界的和平與發展積極做出貢獻。

(中時 )