【政新鮮】連勝文郝龍斌都害怕？ 王世堅曝藍白合背後玄機

國民黨24日舉辦2030願景台灣系列論壇，邀民眾黨主席、台北市長柯文哲一同出席，是否意味「藍白合」引發關注。輿情民調網站「聲量看政治」分析指出，「藍白合」議題，以國民黨聲量居冠，高居49.59%；其次是民眾黨，占39.58%；時力第三；最後則是民進黨。

臉書粉專「聲量看政治」根據新聞聲量系統，觀察藍白合作、藍白合兩個新聞關鍵字中，國民黨、民眾黨、時代力量與民進黨4個主要政黨，在兩關鍵字新聞中的相關聲量。發現藍白合議題中，以國民黨聲量居冠，高居49.59%；其次是民眾黨，占39.58%；第三是時代力量，占10.45%；最後是民進黨，僅占0.38%。

根據資料顯示，這次「願景台灣2030」的藍白合作議題，是由國民黨於22日主動透過新聞釋出，進而開始擴大議題溢散的效應。在議題發散過程中，主要是由國民黨台北市議會黨團的議員民代，對國民黨內部提出抗議，當議題向上擴大時，黨中央的民代以及智庫副董事長連勝文也都表達質疑的立場。

時力則因第三勢力是否合作的相關議題，國民黨也拋出論壇有邀請時力出席的相關訊息，使時力也被動進入藍白合議題的討論之中。

至於民進黨，該議題的討論，在新聞的呈現上，並無民進黨的角色；若有，也是提及藍白合主要的目的、目標，是就與執政黨的政策監督與對抗而來。

【藍白合議題聲量 藍占近五成、白四成】 資料來源： 藍白合 https://reurl.cc/l077Aj 藍白合作 https://reurl.cc/V344gn 根據新聞聲量系統，觀察 #藍白合作、#藍白合... 由聲量看政治發佈於 2021年2月23日 星期二

(中時新聞網)