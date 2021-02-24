龍潭警方也針對魯冰花活動畫出單向進出管制圖。（龍潭警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

228連續假期將至，龍潭警分局針對轄區易壅塞路段研擬交通疏導措施，如龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及六福村遊樂園等風景休憩區，加上山區適逢魯冰花季，預估將有大量遊客湧入，建議民眾改行替代道路，避免塞在車陣中，壞了旅遊興致。

龍潭警方建議，龍潭遊玩的民眾可行駛以下替代道路：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

另針對大北坑魯冰花觀賞區，周邊道路實施單向通車交通管制；管制時段自2月27日起至3月1日止，每日8時至18時；管制路段為大北坑街（1998巷沿桃20線、涼傘頂路口至大北坑街與北坑街口，將僅開放往新竹縣新埔鎮「單向通行」。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲，民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於各遊樂區周邊道路任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，且多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，共同來維護假期交通順暢與安全。

(中時 )