位於花蓮市仁愛街，已有50多年的菸酒公賣局老宿舍，經文創業者提出翻修整理，趕在農曆春節前開放展示營運，8間2層樓、原本陰森老舊的房宿，轉身成了「又一村」文創美食療癒空間，有早年眷村的美食、也有客家加甜粥、外省臘肉，讓人有「重溫舊夢」的感受。

花蓮市區精華路段有多處國有土地房舍，因年久失修，造成環境衛生隱憂，國有財產屬詳細盤點閒置空間與房舍，近年騰出土地提供提車場地以及文創空間運用。東服中心執行長洪宗楷、國產署主任廖啟智昨走訪「又一村」文創園區，當地有8間2層樓房舍，為早年公賣局宿舍，1968年興建至今已達52年之久，閒置超過20多年，直到前年由文創業者撰寫計畫承租，經過約1年的籌備，轉身成了文創與美食園區。

8間老舊宿舍，成了「又一村」文創美食療癒空間。（王志偉攝）

「又一村」村長朱淑慧（右起）、東服中心執行長洪宗楷、國產署主任廖啟智仔細端詳當地老物。（王志偉攝）

又一村提供各族群餐飲小吃，藉由當年味道拉近人與人之間情感，東服中心執行長洪宗楷也被老臘肉飄香吸引而來。（王志偉攝）

洪宗楷表示，老舊宿舍，閒置無用，也造成環境衛生問題，文創業者提出相關需求，東服中心站在協助與開發再利用的立場，尋求相關法規讓老舊房市活化，除了「又一村」文創園區外，仁愛街附近與東服中心也騰出4百多個停車位，方便市民與遊客使用。

廖啟智說，盤點後花蓮地區仍有10多處國有財產地上老舊房舍可供再利用。「又一村」原本雜草叢生，經文創業者規劃後「打亮」老宅，目前5年一租，可續約5年。

仁愛街「又一村」位在明義國小後方巷弄，村長朱淑慧是5年級生，她說每次經過廢棄宿舍就有種「莫名的感動」，基於一股衝動與熱忱，與多位志同道合朋友撰寫計畫，成了又一村文創聚落。

朱淑慧說，8間合作店家，提供各族群餐飲小吃，藉由當年味道拉近人與人之間情感，甜點、眷村牛肉麵，客家鹹粥、外省滷肉、臘肉，讓食物連結一個聚落樣貌，還費時尋找早年鐵窗雕花，讓年紀稍長的人有種「重溫舊夢」的感動，而年輕人到此也覺得很稀奇。未來將陸續堆出私房菜，並透過又一村文化聚落提供藝術場域，歡迎大家感受藝術與美食的結合。

(中時 )