彰化縣文化局首次舉辦「彰化國際藝術節」，徵選演藝團體，推動彰化環境舉場的「聲舞團」24日先暖場，號召全國立案的演藝團隊報名參加徵選。（吳敏菁攝）

彰化即將邁入建縣300年，分布巷弄間的古蹟與歷史建築，仍展現過往風華，為使古都注入創新元素，彰化縣文化局首次舉辦「彰化國際藝術節」，提供25萬元，徵選演藝團體，以彰化環境場域為舞台，創造獨一無二戶外表演形式，吸引以新的眼光認識彰化歷史軌跡。

彰化副縣長洪榮章說，300年是非常榮耀的歷史，去年辦理藝遊南郭暖身迎接今年7、8月即將登場的彰化國際藝術節，為了讓實驗劇場吸引更多人參與，號召全國演藝團體共襄盛舉報名，表演時間、地點等都由表演團體來決定，地點包括公園、車站、古蹟、美術館等，希望集思廣益，以重新眼光來挖掘彰化的內涵，也讓演出更精彩。

彰化縣文化局長張雀芬表示，彰化國際藝術節為期1個半月，包含大型戶外公演、戶外街頭藝人表演及實驗劇場。為古都注入創新元素，以全新藝術手法，重新詮釋彰化的歷史與脈絡，打造古都新的藝術饗宴。

推動彰化第一個環境劇團的「聲舞團」，24日在縣定古蹟彰化市武德殿，跳出建築與空間的想像，為這場全國性徵選揭開序幕，張雀芬說，實驗、環境劇團演出，很多都說「看無」，但打破傳統戲曲在固定的空間演出，帶來全新的感官體驗，流動的舞台概念，對團隊和觀眾，都是一場創新的考驗和挑戰。

文化局這次徵選優秀實驗劇場團隊，結合街道特色和彰化人文歷史，由入選團隊決定演出地點，以自己最有靈感的戶外場域，融合彰化在地元素、連結歷史，打造出獨一無二的劇本及演出創作，開拓不同的演出形式，發掘觀眾潛在趣味

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(中時 )