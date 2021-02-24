高雄為推動智慧城市，協助農業智慧化，副市長羅達生前往杉林區永齡農場，瞭解農場目前智慧農業推動情形，並邀請永齡與市府合作，將永齡經驗在高雄擴散，讓智慧農業能協助更多農友。

永齡農場為全台規模最大的52公頃有機農場，在2016年起即陸續導入相關農業科技協助發展，發展為先進智慧農業園區，並將全園區通過慈心有機驗證，真正讓智慧農業得以落實在有機農業上。

高市府為了協助並加速永齡農場智慧農業成果順利應用擴散，邀請永齡農場加入高雄智慧農業服務平台，同時為降低農民建置成本，2月起推出智慧農業設備補助計畫，到3月止農民可到所屬農會或合作社申請，針對智慧生產機具、智慧感測、智慧控制系統三大類型，每案最高補助1／2，最高補助為50萬元。

羅達生感謝永齡基金會多年來在永齡農場的耕耘，也肯定永齡農場智慧農業的成果，希望永齡與市府合作將永齡智慧農業經驗擴散，共同打造高雄智慧農業新創基地，協助農民導入智慧農業，創造收益。

阿蓮區型農陳明輝智農蜜棗溫室，目前已能達到全場智慧自動化控制，早上7點系統即啟動循環風扇，避免露水凝結造成果實日燒；中午溫室氣溫高於25度，也會自動啟動風扇，降低悶熱，提升蜜棗品質。

陳明智讓生產過程達到智慧、省工、省時，並經由環境的控制解決春季霪雨與透南風對蜜棗品質的傷害，達到提高品質、調節延長產期，創造更多收入。

(中時 )