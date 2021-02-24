周思潔將辦25年秀場大作演唱會。（盧禕祺攝）

周思潔原訂去年舉辦出道25周年演唱會，因疫情延宕至今年3/7舉行，就算票房爆滿仍虧損100多萬元。她今（24日）在記者會坦言，因把Legacy的舞台加大，僅能容納500多名觀眾，所有進帳付舞蹈老師的費用都不夠。但她樂觀看待，「不要說虧損，要說是投資」，她過去作秀就大手筆訂製華服、用心準備表演，賺到「周思潔很敬業」的好名聲，連張菲看到她的秀都親自邀她上節目。

她睽違樂壇多年，這次舉辦個人售票演唱會，謙稱「一種醜媳婦總要見公婆的心情，要讓觀眾看到思潔做什麼事都很用心的，不止服裝會有若隱若現，對我來說是百分之百的突破，歌曲方面也會有RAP、R&B，絕對不讓人有長輩的感覺。」

她專輯名為《傻傻的花》，自嘲自己「傻傻的花錢」，光是演唱會製作費就花了100多萬元，把小型演唱會當作大型演唱會打造，她說，「我其實也很想節省，但每次做一件事情就很想把它做好，希望大家看到思潔做事情很有誠意」，她也希望每年辦一場演唱會，一年比一年盛大。而她除了將在演唱會上載歌載舞，也要透過演唱會，讓人看到自己從負債到成功追夢，一路走來「穿越生命的百轉千迴，原來生命是可以這樣活的。」

周思潔為演唱會持續運動健身、練歌，每周進行3到4次重訓、皮拉提斯、拳擊，飲食也很節制，身材體態保持良好。被問到身旁是否有追求者？她表示自己是一個非常不頭昏的人，過去在秀場時期豬哥亮曾鼓勵某位男歌手追求她，對方長達幾年向她示好，但她當時家庭負擔很重，而沒給出機會，「我寧可保持一般同事關係，給了機會也不會長久」，後來對方淡出歌壇，她也不願透露對方姓名。

如今她自認「我準備好了」，欣賞比自己年長的熟男，「人品好、經濟狀況OK，我才敢給機會，還有就是必須讓我很信服，這一點比較難。」日前有學生在課堂上問她「老師，妳嫁我好不好？」她笑說開玩笑的，不可能啦。

周思潔即將在3/7舉辦個人演唱會。（盧禕祺攝）

周思潔即將在3/7舉辦個人演唱會。（盧禕祺攝）

(中時 )