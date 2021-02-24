江宏傑告白已讀不回! 福原愛:怕嫁到台灣│中視新聞 20190201

日本前桌球好手福原愛5年前與台灣桌球國手江宏傑結婚，兩人婚後育有一對寶貝子女，感情恩愛令人羨慕。不過近日福原愛因為在日本節目透露想搬回日本，加上一向熱愛在網上放閃的兩人，突然沒了互動，也讓小倆口離婚傳言在陸網瘋傳。然而就在福原愛澄清為何不戴婚戒的原因後，又有大陸網友發現江宏傑一異狀，再次引爆熱議。

福原愛、江宏傑近日婚姻關係受到揣測，對此福原愛先是在本月22號江宏傑生日當天，主動於臉書PO文祝福老公生日快樂，接著又在微博回應網友「工作時候不會戴」婚戒，一一破除離婚傳聞。

So Red 隊長 生日快樂🎂🎈🎁 祝你每一集每一場都拿到獎牌 總決賽拿冠軍 #加油💪🏻 江宏傑 Chiang Hung-Chieh 由福原愛 Ai Fukuhara 發佈於 2021年2月21日 星期日

只是現在又有陸網友發現了江宏傑的一個不尋常狀況，表示福原愛雖然在江宏傑生日當天送祝福，但江宏傑並沒有回覆，昨(23日)晚間江宏傑在IG限時動態PO出切蛋糕的照片，手上明顯沒有婚戒，與昔日除了工作婚戒不離身，熱愛與福原愛在網上放閃的模樣差很大。更有網友附和，指中日兩國網友都在猜測了，兩人居然還沒互動，恐怕危險了。

福原愛婚姻狀態受到揣測，昨日更有大陸網友發現江宏傑也沒戴婚戒了。(取自微博)

不過也有福原愛的死忠粉絲出來為偶像喊冤，反擊小倆口許久沒有在網上互動的傳言，直指今年元旦江宏傑還在微博放閃PO了一張一家四口全家福照，10天後福原愛就在微博PO文稱老公把微博帳號密碼忘了，要外界別再以訛傳訛，小倆口感情好得很。

(中時新聞網)