最近由於美債殖利率升高引發恐慌，導致美國科技股紛紛下跌，台積電ADR也在周二重挫3.4%，收在129.10美元，但美國專家卻撰文建議，鑑於有關晶片業的利多消息不斷，現在正是購買台積電ADR的大好時機。

《MoneyShow》報導，美國成長型股票專家伍茲（Jim Woods）撰文指出，最近半導體類股出現飆漲，iShares費城交易所半導體ETF（iShares PHLX Semiconductor ETF）在過去的3個月內上漲了28%，造成這種情況的一個重要原因是，，隨著全球開始流行居家辦公熱潮，以及對智慧汽車、智慧家電、手機等各類設備的需求升高，對半導體的需求正在大幅增加。

他指出，事實上，當前晶片短缺的問題，甚至引起了白宮的關注，美國總統拜登預期將在未來數周內簽署行政命令，以解決美國工業半導體短缺的問題，由於新政策意味著整個產業的晶片銷量會更多，這對晶片業也將是利多。

伍茲建議，為了善用這種好機會，應該購買台積電ADR，台積電是全球領先的半導體製造商，以代工聞名，為其他晶片商生產晶片，相較之下，競爭對手英特爾則是自行設計和生產晶片。

他分析，台積電在市場定位中的偉大之處在於，成功製造出市場上最小、最快的晶片，台積電已實現5奈米製程量產，英特爾卻還在10奈米製程，在晶片世界中，製程越小越好，更快、更有效率。

伍茲強調，他喜歡台積電的原因，是因為台積電是盈利成長的動力源泉，過去幾年台積電每股盈餘（EPS）的成長率，超越市場上90%的股票，此外，台積電ADR在過去52周的股價表現仍令人印象深刻，漲幅達143%，超過了美國上市近9成的股票。

(中時新聞網)