冷凍水餃品牌越出越多，到底該如何選擇？有網友日前在逛全聯福利中心時想買冷凍水餃，不過一看冷凍櫃裡零瑯滿目，實在不知道該買哪一牌好，好奇詢問網友有推薦的嗎？不料有眾多網友一致推薦同一品牌。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文詢問：「請問全聯水餃有推薦的嗎？」貼文一出，不少網友紛紛回應「我喜歡及第」、「我也喜歡」、「及第比較好吃」、「我也愛及第水餃」、「及第手工水餃8顆讓妳飽到吐，也很好吃」、「及地豬肉水餃拿就對了」。

網友PO出及第冷凍水餃，推薦好吃。(圖/截自臉書 我愛全聯-好物老實説)

不少網友推薦同一品牌。(圖/截自臉書 我愛全聯-好物老實説)

也有網友回應「及第好吃，但如果附近有麵攤或黃昏市場，我會比較喜歡買現包的」、「喜歡灣仔碼頭」、「吃過標哥（顏清標）的打拋豬口味還不錯吃」、「漢漢好吃，如果價格稍微打點折扣的話就更棒了」。

不過相對於冷凍水餃，也有不少網友認為，現包的手工水餃比較新鮮好吃，而且冷凍水餃通常都會加一些食品添加劑，「菜市場買的1顆3塊」、「我只買現包的手工水餃，冷凍的真的不好吃」、「寧願自己包」。

此外，還有網友加碼爆料，如果是買冷凍熟水餃，可以用電鍋蒸，不但方便又不容易破，先用一般的飯碗裝一碗水倒入電鍋中，把裝水餃的盤子直接架在空碗上，蓋上鍋蓋，等電鍋跳起來就好了；如果是買生水餃，可以在水餃下抹點油或是墊一張烘焙紙，可以避免餃子皮黏在盤子上。

冷凍水餃用「冷水煮」？網路秘招追蹤

(中時新聞網)