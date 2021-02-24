故事工廠最新作品《暫時停止青春》虛擬一座青春大樓，裡頭的紅男綠女永遠不老、永生不死，日日尋歡作樂，有如現代失樂園。（故事工廠提供）

一名中年婦女愛上小鮮肉，為追求青春永駐，不惜每天搏命打凍齡激素。故事工廠最新作品《暫時停止青春》虛擬一座青春大樓，大膽呈現性愛場面，裡頭的紅男綠女永遠不老、永生不死，日日尋歡作樂，有如現代失樂園，但卻也因此失去追尋生命的意義，總編導黃致凱表示，全劇探討性、愛與死亡的關聯，「藉此反思，會消失的青春、愛情、幸福的時光，反而是珍貴的事。」

黃致凱現年40歲，他表示，在30歲那年發現自己長了白髮，震驚不已，驚覺青春的流逝，可能比自己想像中的還要早，「我那時天天拔白頭髮，想著我怎麼會變老呢？這樣是不是離死亡又更近了一點？假如人可以凍齡，又會是如何？」

如今，黃致凱結婚生子，邁入中年，剃了光頭，對眼袋與衰老的皮膚，變得沒那麼在意，「這時期的我，看見的是孩子的成長和茁壯，我感受到生命的循環，一切都在生、死與愛之間運轉。」

《暫時停止青春》描述一座青春樂園，是遺世獨立的獨棟大廈，有自成一格的管理規章，申請入住的居民，每天有一管特殊激素可打，能延緩老化，只要定期施打，就能永遠年輕、永生不死，一切聽起來很美好，但住在裡頭的人，卻逐漸失控，因為感受不到時間的流逝，也沒有追尋的目標，反而縱情縱慾，以強度甚強的皮肉之歡，試圖感受活著的狀態。

黃致凱表示，青春就像是一種癮頭，讓人一再嚮往，但生命必須要有生滅，永垂不朽反而是種失控的狀態，為了讓戲外觀眾，感受到時間的流逝，舞台上有植物道具呈現榮枯循環。此外，交歡場面，將透過舞蹈肢體表現，有部分裸露畫面，對演員而言，同樣是一大挑戰。演出將於3月12日至14日，在台北城市舞台登場。

(中時 )