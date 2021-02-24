多元化社會帥的定義不再只適用男生，美也不僅限形容女孩，中天綜合台《同學來了》邀為戲反串的郭雪芙、謝沛恩以及幾位跨性別帥女生，暢聊面對性別藩籬的不同價值觀，身旁親朋好友如何看待「轉性」這件事。安心亞有感而發：「女生除了帥之外，相處起來還比男生貼心、溫柔，拜託男生們一定要認真看這集節目。」

納豆心有戚戚焉地點頭說：「當帥女生要把女生時，我們男生真的把不贏耶。」阿Ken聽完也無奈補充：「然後埋單還是我們，我們男生就已經追不太到了，還要跟我們搶。」大家瞬間大笑，安心亞聽完則冷回：「是你要檢討自己。」郭雪芙與謝沛恩這次為戲落髮，拋開甜美外型，反串飾演帥氣男孩，被問到角色最難的部分，謝沛恩坦言：「排練時很努力學著如何像男人一樣走路，因為女孩子走路較為輕盈，而男生步伐較重，所以有一段時間我都會綁著沙袋，去適應走路的方式。還有哭泣的部份，哭起來還是很女生，真的很難改。」

郭雪芙笑著說：「因為太專注去適應，每次照鏡子時，都質疑為什麼會有男生站在這？結果原來是自己。」謝沛恩自曝有時候情緒轉不回來：「因為每次拍攝時，都非常進入狀況，一下戲回家洗澡時，都會忍不住錯愕，自己的胸為什麼跟想像的不太一樣？」《同學來了》中天綜合台周一至周五晚間9點播出。

(中時 )