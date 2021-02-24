【政新鮮】蘇貞昌和蔡英文唱反調？ 吳子嘉批他：自己爽就好

美麗島電子報董事長吳子嘉日前指衛福部長陳時中在BNT疫苗採購案中說謊，但陳時中未正面回應，也拒絕向吳子嘉提告以正視聽，僅回應「這個人我不想再談」。對此，精神科醫師蘇偉碩直批，陳時中不敢上法院提告吳子嘉，是不敢面對真實？還是又是雙重標準？

蘇偉碩今(24日)接受《中天新聞》採訪時表示，吳子嘉說陳時中部長在BNT疫苗採購案是說謊，這是對政務官非常嚴重的指控，如果陳時中依照過去的案例，說見解不同就要法院見，他不曉得陳時中部長和吳子嘉先生的見解，是不是不相同？

蘇偉碩指出，若兩人見解相同，陳時中就是承認說謊；如果見解不同 ，照過去陳時中部長的說法，就應該要法院見，不曉得陳時中是不敢跟吳子嘉到法院見，把適時顯露出來、不敢面對這一個真實？還是說又是一種雙標？

蘇偉碩批評陳時中，對於要打壓的對象就用告發的方式，至於可能會在法院攻防中顯露事實的時候，他就不敢接受檢察官和法官的檢驗，這樣的雙標，對台灣不管事在防疫還是在施政上，都是很嚴重的一件事情，他也對陳時中喊話，「不告的話，就表示跟吳子嘉的見解是一致的，就是陳部長說謊，如陳部長要證明自己沒說謊，可能就要實踐諾言，跟吳子嘉法院見」。

針對罔紅罔腰懷孕事件，蘇偉碩則說，當初他被衛福部以食安法第46條之1告發，後來食藥署也發現那是論文原作者出現的問題，而罔腰他宣稱是高醫做的人體試驗，但高醫已經出來否認，到底是高醫說謊？還是罔腰說謊？已經牽涉到醫療人體試驗倒底有沒有在進行。

蘇偉碩直言，這麼嚴重的情況，衛福部或高雄市相關單位目前也沒看到任何執法，讓我們看到現在政府施政嚴重雙標，「選擇性的執法，比沒有法律更嚴重， 雙標一日不能停止，台灣目前的施政和未來公共議題的討論，將沒辦法有是非對錯」。

陳時中提告雙重標準 蘇偉碩酸「不敢面對真實」

(中時新聞網)