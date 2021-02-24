金門大學以閩南、僑鄉、戰役、酒香、兩岸、生態等為發展特色，同時有完整的海內外交換生制度及實習制度。（金大提供）

邁向國際化是金大努力的目標之一。（金大提供）

金門大學美麗的校園一隅。（金大提供）

金大學生表現也深受各界肯定，吸引許多台灣明星高中畢業生就讀。（金大提供）

大學學測今天放榜，國立金門大學向全國優秀學子招手，以學測成績入學的繁星推薦或個人申請學生達錄取學系4科皆滿級分標準者，可獲得最高總獎勵金新台幣400萬元，為公立大學提供入學獎勵金額最高學校。

校方另針對經濟及文化不利的學生，也特別於個人申請入學管道高達11個學系提供70名願景組外加名額，讓有心向學的學子可以在金門大學實現理想。所有入學獎勵獎學金沒有名額限制，只要達到標準皆可領取。詳細獎學金發放標準，包含國際及大陸地區交換、續領資格條件等詳見金門大學網站。

金大指出，就讀金大的學生皆可入籍金門縣，每年享有1萬元就學津貼及4000元交通圖書券。金門大學學生若設籍在學校，也可以享有和縣民一樣的各項福利。

校長陳建民也表示，110學年度新增以「願景組」招收經濟不利學生，以促進社會流動並提供弱勢學生多元升學管道，帶動社會翻轉及階級流動的新可能，其申請資格為低收入戶及中低收入戶、特殊境遇家庭子女、在地學生、所屬高中審認為具有特殊值得推薦事蹟之經濟不利生，符合願景組錄取學生如符合前述入學獎勵資格也可領取。考生僅能擇一報考一般組或願景組，每位考生最多可選擇2個學系報名。考生務必於報名前詳閱申請校系之分則內容，以維護自身權益。詳細各學系校系分則可以大學甄選入學委員會網站查詢或洽國立金門大學招生專線電話：082-312346。

金門大學以閩南、僑鄉、戰役、酒香、兩岸、生態等為發展特色，同時有完整的海內外交換生制度及實習制度，校方積極與海外、大陸及本地企業密切合作，推動產學合作，且與國內外名校簽署學術結盟，並進行學生交換學習活動，至今國內交換學校計18校、國外交換學校6校、大陸交換學校計31所，有助於開拓國際視野，提供學生更多元學習機會。

金大除有教育部的經費支持外，還有來自馬來西亞、新加坡、印尼、汶萊等海外僑領的大力贊助，讓金大校務發展穩定，學生表現也深受各界肯定，吸引許多台灣明星高中畢業生就讀。

(中時 )