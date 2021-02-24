雲林縣今年已有1萬3000餘人接受B、C肝炎篩檢，預計完成6萬人。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府24日在虎尾鎮布袋戲館舉行「愛肝惜肝」擴大肝炎篩檢記者會，縣長張麗善向肝病宣戰，強調肝癌居雲林縣癌症死因第1位，危害縣民甚大，今年至今全縣已接受B、C肝炎篩檢人數為1萬3000人，預計完成6萬人，目標是2025年根除雲林C肝。台塑企業也成立「台塑健康關懷團隊」，已幫助上千名「肝苦人」遠離肝癌威脅。

雲林縣政府響應國民健康署去年9月28日起擴大B、C肝炎篩檢（一般民眾45至79歲，原民40至79歲，終身1次免費篩檢），24日由張麗善宣示雲林縣消除C肝決心，目前雲林縣約有190家醫療院所提供免費B、C型肝炎篩檢、21家醫療院所提供相關治療。

張麗善表示，據衛福部統計，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年約造成全台1萬3000人死亡，肝癌更居雲林縣癌症死因第1位。B、C型肝炎是造成國人慢性肝病與肝癌死亡主因，若忽略就醫，有四分之一感染者會發展成肝硬化，20名肝硬化病患中有1人會併發肝癌。

目前健保針對血液檢查C型肝炎病毒者，提供口服新藥治療，療程約2至3個月，治癒率達98％以上，其用藥簡便、副作用小，藥物費用約20萬元由健保全額給付。

張麗善說，雲林縣要讓「愛肝惜肝」擴大肝炎篩檢成為縣民運動，所以特別邀縣內醫師公會、診所協會及15家醫院代表，共同宣示肝炎防治決心，呼籲鄉親要主動篩檢早期治療，避免肝炎惡化成肝硬化、肝癌，請大家善用終身1次的免費篩檢服務。

縣衛生局長曾春美感謝縣內15家醫院協助提供B、C肝炎篩檢數，包括台大雲林分院目標數1萬1250人、中醫大北港附設醫院目標數1萬人等，連結大家的力量，逐步完成雲林縣的C肝防治大業。

另外，台塑企業也成立「台塑健康關懷團隊」，進行C型肝炎患者居家關懷，鼓勵患者積極到院治療，近3年來已幫助上千名「肝苦人」遠離肝癌威脅。

(中時 )