傑昇通信1月份手機熱銷排行榜出爐！根據市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年1月台灣手機市場的銷售量達53.8萬支，整體買氣較2020年12月少5%稍稍降溫，與2020年同期疫情爆發前相比，則銳減逾十萬支。本月包含三星、OPPO、HTC、小米等多款5G新機在台上市，然而手機銷售榜單並未重新洗牌，蘋果仍以iPhone 12系列9款機型上榜，依然是本月大贏家。三星依然是Android陣營的第一把交椅，首款平價5G手機Galaxy A42穩坐安卓冠軍寶座，未受各家品牌5G新機影響。

2021年度1月台灣手機熱銷榜單。(傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真)

在1月單機銷售排行榜部分，最熱賣的十款智慧型手機之中，熱銷單機毫無疑問的，仍是iPhone 12 128G，自2020年10月上市後月月奪冠，第二名至第五名依序是iPhone 12 Pro Max 128GB、iPhone 12 Pro 128GB、iPhone 12 Pro 256GB、iPhone 12 Pro Max 256GB。至於iPhone 11 128GB仍就超越iPhone 12 mini 128GB蟬聯第六名，iPhone 12 mini 128GB雖還在排行榜內，但排名已從上月的第九名摔出前十名。

北台灣最大通信連鎖門市的傑昇通信表示，由於蘋果新機iPhone 12 Pro系列在12月陸續補齊貨量，果粉紛紛趕在新年換新機，而這個現象不僅於台灣市場，iPhone 12不止是台灣1月最受歡迎的5G手機，也是全球熱銷冠軍。雖然iPhone 12、iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 Pro佔據排行榜的前五名，但iPhone 12 mini卻沒有那麼受歡迎，1月更直落至第十二名，顯示這款螢幕5.4吋的機型面臨銷售乏力，與日前釋出未來將停產的消息相呼應。

安卓手機則以三星Galaxy A42（6+128G）最熱賣，位居熱銷榜單第七（排名同上月）。僅次A42排名第八的，則是三星產品線中單價最低的手機Galaxy A21s，免6千與四鏡頭的拍照優勢，自去年六月開賣後就常在榜上，至今仍是人氣最夯的機型。其他A系列手機如A71、A42（8+128G）和A31，包攬熱銷榜的第十一、第十七跟二十名，傑昇通信指出，上月還在榜上的旗艦機Note20，本月因新機S21系列上市，下滑一個名次摔出榜外，反觀1月進榜全是A系列手機，顯見中價位手機仍是銷售主流。

而本月的大黑馬無疑是realme C3，從上月第十五名，擢升至本月第九名，一口氣上升6個名次，甚至超越iPhone 12 256G，且首次進榜的realme X3，搭載高通驍龍855+、2.96GHz八核心處理器，螢幕更新率直上120Hz、相機前後加起來六鏡，這樣的規格不到八千，果然是性價比之王；另一個資優生則是本月第十三名的VIVO Y20，也從上月第十七名進步四個名次。本月下降最多的名次，分別為OPPO Reno4與A53。

此外，蘋果新機銷售時程常受缺貨影響，也讓iPhone 12系列手機在台的銷售佔比起起伏伏，所幸仍穩居台灣手機品牌市佔龍頭。觀察全台十大手機品牌銷售量的最新市佔排名，目前市佔冠軍為蘋果（48.5％）、亞軍為三星（17.7％）。第三為OPPO（7.1％）、第四為realme（5.8％）、第五為VIVO（5.4％）、第六為紅米（2.2％）、第七、八名為SONY及HTC（1.6％）、第九為小米（1.4％），脫離小米成為獨立品牌的POCO，重返台灣市場就衝進第十名，實力不容小覷。原本去年12月份排名第九、十名的ASUS及Google，則已跌出前十大品牌排行榜外。

(科技)