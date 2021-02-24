亞美尼亞總理尼古拉·帕辛揚（Nikol Pashinyan）昨天說，俄羅斯製造的伊斯坎達爾短程彈道飛彈（北約名：SS-26 「石頭」 Stone），在納卡戰爭期間表現令人失望，甚至可說是「完全沒用」。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，帕辛揚總理是與塞爾基·薩奇席恩(Serzh Sargsyan)前總統對談時，談到納卡戰爭的檢討。帕辛揚說「俄羅斯的飛彈是無用的，有時出現不爆炸。」

Video of the Armenian Iskander launch pic.twitter.com/keTt7IT2MG — Fabian Hinz (@fab_hinz) November 9, 2020

在2020年11月的報導，有出現亞美尼亞軍方動用伊斯坎達爾彈道飛彈的畫面，但是很少提到轟炸威力，如今帕辛揚表示，大多數的伊斯坎達爾彈道飛彈表現並不好，不是威力不足，而是沒有爆炸。

伊斯坎達爾飛彈是一種公路機動式短程彈道飛彈，全長7.3公尺、直徑0.92公尺，射程可達500公里。該飛彈採用固體推進劑單節式，在整段飛行過程中，都能導引控制，並裝有不可分離的戰鬥部，重量480～700公斤。

亞美尼亞是在2016年購入伊斯坎達爾-E，是該型飛彈的第一位買家，並於當年晚些時候，展示在閱兵大會上。

(中時新聞網)