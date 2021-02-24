為追求更優渥的薪資，不少人選擇離開家鄉到國外打拼。一名網友分享，友人最近拿到2個工作機會，其中一份工作位在上海，開出年薪220萬的條件，錢多、事少產業圈舒適，讓他相當心動，不過網友們一看到上班地點後頻搖頭，「待不了1年，你就會行李包一包回來台灣了」。

原PO在PTT上發文表示，身邊一位友人單身，且無負債壓力，最近收到兩個工作機會的通知，第一份工作地點位於上海，年薪220萬優點是「不用帶人，錢多事少，產業舒適圈」，缺點則是地點非台灣，無法落地生根且物價高；第二份工作地點位於台中，年薪110萬，和上海比起來物價較低，且是在比較熟悉的環境工作，不過缺點則是和上海職缺比起來，薪水少事情略多，且產業需另外學習新事物。

友人相當苦惱該如何從這兩份工作中做出選擇，於是他替好友上網詢問大家建議，貼文發出後，大多網友看到第一份工作位於上海，紛紛搖頭認為不妥，「如果只有220萬，作為沒有戶口的打工仔還是非常吃虧」、「上海買不起房+沒戶口」、「去上海又不能落地生根，很傷」、「上海眉角太多了，階級還分打工的人、上海居民、上海本地人」、「金融業還行啦，其他產業你都會懷疑是不是在上海工作，工作地點離市中心遠，那還不如在台中」、「再笨都會選台中」。

不過也有一派網友認為可以到上海去嘗試，「可以去上海開開眼界」、「去上海拓展格局、視野，搞不好能改變一生的路」、「沒打算回來的話去上海，真心不騙」、「能待上海還是待上海，見識不一樣的環境，台灣真的滿丼底之蛙的」。

(中時新聞網)