台灣會計產業界龍頭勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所24日完成新任總裁改選，由現任科技創新長柯志賢出任總裁職位、預計6月上任，而現任總裁賴冠仲任期至5月底將屆齡退休。

原本勤業眾信總裁選舉為每三年的3月到5月，然而近一年來因應疫情與外在事件紛擾，勤業眾信為穩定軍心，將總裁選舉提前至2月初舉行。

首次總裁改選投票由柯志賢遙遙領先第二名15％以上、但因為未達到合夥人總票數2/3門檻，因此勤業眾信2月底仍啟動第二輪投票，但候選人僅柯志賢一人同額競選並勝出。

柯志賢畢業於台灣大學會計系學士、美國伊利諾大學香檳校區企管所碩士，現為勤業眾信科技創新長、確信諮詢服務負責人及審計部門合夥會計師。

近年來勤業眾信每年皆發布全球零售業統計，從亞馬遜電商營收竄升，直到沃爾瑪透過虛實整合穩固龍頭地位，柯志賢都是主要分析人，輔導產業實務經驗相當豐富。

柯志賢除負責推動勤業眾信數位科技轉型及創新技術應用外，同時也提供企業確信諮詢服務及擔任多家上市櫃公司之財稅簽證會計師，主要服務製造業、高科技及連鎖通路等產業，並具有輔導企業上市櫃經驗，以及成功協助多家公司進行企業併購及海內外籌資等業務。

由於柯志賢領導團隊多以科技創新與前瞻思維，有望將勤業眾信打造為結合科技、專業、與價值的會計師事務所。

(工商 )