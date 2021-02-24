亞洲疫情狀況大致可控、原物料價格走升，市場情緒也因美國大選不確定性消除而提升，有利亞洲高收益債後市表現。

台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良表示，大陸地產商再融資發行已多於2020年完成，預期發債量將在監管新規下逐季下降，投資等級地產商收益率低於7年平均，高收債利差則處於14年來高點，收斂空間大，有利於大陸債券的資本利得。

整體而言，2020年亞洲違約率3.4％，略低於整體新興市場的3.5％，亦遠低於美國的6.8％。另一方面，在歐美疫情重燃的同時，亞洲區經濟穩步恢復，原物料需求提升，有望支撐2021年上半年企業表現，料大陸2021年仍為世界成長的引擎，推升亞債的漲升行情。

鄭吉良指出，大陸除了地產商債務體質轉佳外，經濟也加速復甦及出口持續回溫，有利企業積極的現金管理及控制營運成本，將持續優化大陸企業體質。

就中長線來看，大陸十四五規劃提高內需、對外開放投資，有利地產、消費、工業的表現，帶動高收債走揚。

(工商 )