政府力拚2025年太陽光電20GW設置目標，為配合政府施政目標，聯合再生能源積極參與政府公開標案，目前聯合再生集團參與得標率5成以上，自去年11月起已陸續取得包括宜蘭掩埋場約10MW案場、台南停車場約8MW案場、台灣自來水公司約12.5MW專案及台鐵基隆機場約4.2MW專案等等。

擁有豐富的太陽能系統設置經驗的聯合再生能源，受科技部新竹科學園區管理局邀約，24日於台灣科學工業園區科學工業同業公會協助辦理「太陽光電設置推廣宣導說明會暨媒合會」特別向新竹科學園區各企業先進分享太陽光電建置經驗、實務。

會中工研院綠能推動辦公室代表經濟部能源局特別講述政府政策、法規推行，向各企業先進說明2025年太陽能20GW的施政目標。竹科管理局表示藉由舉辦媒合活動可讓各大企業與業者面對面的溝通，進而瞭解企業的顧慮、鼓勵並推動建置太陽光電，以配合政府施政同時更善盡企業社會責任因應全球化的綠電趨勢。

聯合再生能源副總經理徐碩賢表示，我們從規劃、生產、施作到發電驗收維運，會提供一站式的太陽能解決方案，業主可更容易地進行成本及時間的控管，非常樂見政府舉辦類似此媒合會的相關活動，將太陽能普及至各企業，甚至是家庭，讓普羅大眾周知太陽能並非遙不可及，而是所有人都可以參與的投資，也為我們下一代投資永續發展經濟。

聯合再生能源在會中除了分享太陽能裝設的實務操作，聯合再生儲能事業副總經理曾建華進一步表示，聯合再生能源是國內少數擁有創能（太陽能）及儲能的全方位綠電解決方案供應商，可以針對企業不同的需求客製規劃。聯合再生能源所開發的宙斯（ZEUS）系列儲能系統，更是更是全球第一家榮獲UL實驗室測試通過之UL9540認證的大型工商儲能產品，可以使用在用電大戶方案，以及使用於今年即將開始的台電AFC輔助服務。盼能提供企業多一種選擇，共同為ESG永續經濟、環境保護盡一份心力。

(工商 )