農委會24日舉辦「第二屆金牌農村競賽」全國決賽起跑活動。

這項競賽從2020年9月起，縣市政府緊鑼密鼓進行縣市初賽，全台計784個農村響應報名，歷經半年激烈競爭，各縣市代表已出爐，共42個農村脫穎而出晉級全國決賽。24日在縣市政府、評審小組及第一屆金牌農村代表及農委會副主委陳添壽見證下，一同宣告「第二屆金牌農村競賽全國決賽」正式展開。

為樹立農村新典範，農委會與地方政府攜手合作，建立三年一屆長期且具公信力之金牌農村競賽。第一屆金牌農村得獎主於2018年由蔡英文總統親臨頒獎，已圓滿達成，15個金、銀、銅牌農村得獎代表，亦遠赴德國農村交流學習，締結姐妹村並建立自主互訪模式。

第二屆也將規劃得獎農村之國際交流；此外，榮獲全國金牌獎之得主，除獲50萬元獎金外，另提供100萬元行銷計畫，總獎勵最高達150萬元，是高獎勵、高視野、高尊榮的國家級競賽，堪稱台灣農村競賽最高殿堂。

農委會表示，這次晉級全國的42個決賽單位，有經驗豐富二度參賽的農村社區，還有來勢洶洶首度晉級的挑戰單位，接下來賽事不容小覷，因此，特邀集15位橫跨產官學研等熟悉農村發展兼具社會公信力人士，打造黃金評審陣容，組成評審小組進行全國決賽。

全國決賽分二階段，評審重點為農村之生產、生活、生態及未來性等四大面向，除農村三生永續性及現況發展，更要評估其「未來性」。第一階段以簡報及書審方式進行，評審委員先從42個參賽單位中選出全國前20強，再進入第二階段現地勘查，委員們將實地走訪這20個農村進行評分，選出金、銀、銅獎等得獎者，並預定6月舉行頒獎典禮並同步揭曉。

(工商 )