全球疫苗開始施打，且美國疫情確診人數明顯下降，疫情可望逐漸趨緩，台股順應國際股市表現，在充沛資金效應的推動下表現持續強勢，同步吸引投資人信心，根據投信投顧公會統計，1月台股基金定時定額扣款金額計有77檔月增率為正成長，看出在長期看好台股表現下，有利持續定時定額策略投資。

根據投信投顧公會最新資料，1月定時定額扣款金額成長率前十名台股基金中，富邦、日盛及群益投信分別包辦3名、2名、2名，近一季報酬率皆有超過20％，表現相對突出。台股在農曆年後補漲強勁下，指數突破元月16,238點後持續上攻，指數目前各期均線均呈多頭排列，在中多格局持續下，建議採定額方式投資台股基金。

日盛投信表示，台股近期走勢剽悍，續創波段新高，大盤走揚連帶台股基金績效表現亮眼，投資人信心隨之增溫，然因擔心疫情尚未結束，且單筆投入進場點不易掌握，在機會風險並存下，可採用定時定額策略投資，具風險分散、平均成本效果，若是積極型投資人，則可運用投信推出「日日扣」服務，更有助提升定時定額效果。

日盛MIT主流基金經理人陳思銘指出，在市場利率走升的環境下，高殖利率成分股有機會成為國際資金布局重點之一，2021預計台股股利將優於其他國家，統計台股殖利率可達3.28％，遠勝於MSCI世界指數與S&P500指數的2.4％，在低利時代，更具吸引力。

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