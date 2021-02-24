中華文化博大精深，光姓名就大有學問，不時會見到一些稀有姓氏。大陸河南一處村莊住著許多姓「罵」的人家，全村約有100多人姓罵，雖然罕見，卻也帶來不少麻煩，像是有位男子因為名叫「罵建行」，慘遭銀行拒絕錄用。當地耆老透露，他們原是「馬」姓的一支，因祖先得罪雍正皇帝，才會被下令改姓。

《都市頻道》報導，河南周口商水縣鄧城鎮周莊村，有13個姓氏分布，但唯獨「罵」姓格外引人注意，別看這姓氏少見，在村子裡「罵」姓可是大姓，全村上下約有100多人；稀有姓氏讓罵家人自豪的同時，也帶來了不少麻煩，一位婦人透露，她兒子到銀行應徵，卻在入職前夕被發現名叫「罵建行」，因此未能錄取。

周莊村耆老罵金停表示，目前村內姓罵的人家共有21戶，大概180人，根據祖先墳墓推測，罵姓最早在清雍正年間就存在，至今已有數百年歷史。40歲的罵見鋒指出，《中國姓氏學發凡》記載，罵氏原為「馬」姓的一支，雍正年間有人在朝中做大官，因犯錯被皇帝下令改姓「罵」，世代淪為賤民，直到民國初年才恢復人權。

報導指出，部分村民覺得「罵」姓不體面，後來直接改姓馬，也有人認為「罵」姓就像一個燈泡，可以很快被人記住，從而覺得驕傲。罵見鋒笑說，這個姓的好處就在於印象深刻，有時身邊的人也會開玩笑說，給孩子起名「罵得好」等，雖然難免產生尷尬，但畢竟是老祖宗傳下來的姓氏，也就坦然接受。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)