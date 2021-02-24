華南銀行於2月24日舉辦「110年度全行經理人業務研討會議」，因應新冠肺炎疫情，董事長張雲鵬、副董事長林知延、總經理張振芳及總行各單位主管透過部分實體及部分視訊方式，向國內外營業單位經理人布達今年度各項業務目標及營運策略。

張雲鵬開場致詞首先回顧華銀去年的業績表現，受到降息影響，利差逐漸縮小，新冠肺炎疫情衝擊使信用成本增高，且投資收益在低利環境及股、債市劇烈波動中尚未完全回復，獲利表現雖較前一年度衰退，但在全體同仁的努力之下，放款業務量大幅增長，財富管理及各項業務表現，算是交出了一張尚可接受的成績單。

展望今年，在考量各項內外在因素後，訂下了華銀今年各事業群及營業單位的業務目標，並鼓勵各位經理人應自我要求、勇於接受挑戰，超越目標。

張雲鵬另外分享美國史丹佛大學前任校長「約翰．漢尼斯（John Hennessy）」所著「這一生，你想留下什麼？史丹佛的10堂領導課」一書，成功領導人所應具有的特質，包含謙卑、真誠與信賴、領導就是服務、團隊合作及保持求知慾等，並強調強化同仁操守的重要性，因為「誠信」是金融業永續經營的核心價值，唯此才能建立良好的公司治理文化，讓企業永續發展。

會議中分別由總行12個事業部門報告今年度重點業務及推展策略後，張振芳針對去年度績效執行情形與今年度的業務目標向全行經理人進行總結報告，提出華銀今年度四大營運策略方向：「提升中小企業業務占率」、「提升手續費收入」、「提升財務操作績效」及「擴大海外資產規模」，期許全行要超越今年度各項績效目標；而在衝刺業務之外，並提出業務推動的6個注意事項跟各位經理人共勉，包含「發揮團隊合作精神」、「改變思維突破困境」、「重視人才加強培訓」、「提升授信資產品質」、「擴展海外分行業務」及配合政府政策「推動六大興利方案」。

張振芳於總結時表示，雖然目前疫情狀況仍嚴峻，但疫情的不利影響將逐漸趨緩，綜觀今年台灣經濟成長將優於去年，面對今年仍然詭譎的外在環境挑戰，除了掌握商機推展業務之外，也呼籲所有同仁落實防疫措施，維護全體同仁的健康，並期許全行凝聚向心力，透過總行、分行及國內、外各單位一起攜手合作迎接挑戰，再創獲利佳績。

(工商 )