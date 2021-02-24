暌違20年之久，長榮集團再孵新金雞，旗下長榮鋼鐵4月中掛牌上市。長榮鋼鐵為國內前三大鋼構廠，於2020年1月登錄興櫃，並已通過證交所審查轉上市，除成為長榮集團繼長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運（榮運）、中再保後，第五家上市公司，也是長榮航空2001年上市後，長榮集團再有新公司登上資本市場。

長榮鋼鐵資本額為39.94億元，2018年營收106.8億元，每股稅後純益2.53元。2019年營收82.7億元，每股稅後純益2.44元。2020年營收94.1億元，年增10％；2020年前三季營收約67.6億元、每股盈餘2.03元，分別較2019年同期成長12.66％、7％。

長榮鋼鐵董事長林耿立表示，近來隨著台商回流，廠辦建設需求增加，公司並轉投資環保業務，在鋼構以及環保業務具備雙動能下，可望持續挹注業績成長。法人研究表示，長榮鋼鐵去年鋼構吊裝14萬噸，營收約70億元，今年合理推估吊裝量20萬噸，營收將達100億元，可望挑戰新高。

林耿立表示，近三年鋼構整體市況供不應求，因此看今年營運比去年更好，雖然是長榮集團的一份子，不過從集團來的營收貢獻不到1成，旗下鋼構產品廣泛應用於高樓建築、現代化廠房、公共設施及公路橋梁等交通建設，實績包括宏盛帝寶、陶朱隱園、新桃電廠、長榮航太飛機維修棚廠，高雄展覽館、故宮南院等指標性工程。

除了鋼構本業，長榮鋼鐵的另一獲利引擎環保事業，包括欣榮企業、水美工程與榮鼎綠能三家公司，業務涵蓋家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理服務與汽電共生，目前營收比率約26％，也讓長榮鋼鐵多角化經營更具成效。

欣榮企業是桃園目前唯一的大型垃圾焚化廠，以BOO(興建-營運-擁有)模式營運，有鑒於桃園當地的廢棄物已經超出現有設施的處理能量，長榮鋼鐵於2018年再投資成立榮鼎綠能公司，目前建廠完工進度約80％，預計於今年底展開商業運轉。

至於長榮鋼鐵轉投資的水美工程，為工業局輔導設立的專業事業廢棄物綜合處理中心，引進歐美先進環保科技，協助解決科技業、化工業、生化製藥、醫療院所等機構運作所衍生的有害事業廢棄物及醫療廢棄物，業務來源無虞。

(中時 )