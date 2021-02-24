疫苗開打提升經濟復甦的前景，IMF上修全球經濟成長預期至5.5％，美國總統拜登上任，提出1.9兆美元新刺激方案，財政支出擴大預期推升美債殖利率，有助中長線風險性資產走勢，高收債後市看俏。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，全球經濟逐漸回溫，將提升企業募債的能力，另一方面，全球央行作多力道不減，美國聯準會（Fed）持續購債，其餘主要經濟體如大陸、歐盟、日本、新興國家亦持續量化寬鬆政策，預期低利環境將持續一段時間，在低利率時代下，息收資產較能滿足投資人收益目標，更能提高投資效率，有利全球高收益債後續表現。

其中，又以新興市場債相對看好，在疫情漸受控制後，預期今年新興國家政策主軸將以寬鬆貨幣政策及溫和緊縮的財政政策，來避免面臨債務過高的壓力，有利新興高收益債的表現。

尹晟龢指出，在券種的選擇上，建議優先布局新興市場短期公司債，因為新興短期公司債有四項優勢：一、新興國家利率高，新興美元公司債具優勢；二、有能力發美元債的新興市場企業都是當地龍頭企業，債券品質往往具有投資等級的水準，因此，新興美元公司債違約率比想像中低；三、新興美元公司債規模持續攀升，種類豐富多元。四、新興國家仍有充分資源因應危機，復甦可望領先。

此外，在現有資產納入新興短期公司債，可降低波動，提高收益率，性價比進一步提升。

(工商 )