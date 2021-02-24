櫃買中心24日表示，金麗科股票（3228）自2月25日起預收款券並每二十分鐘撮合一次；天方能源股票（3073）自2月25日起預收款券並每十分鐘撮合一次；僑威股票（3078）、意德士股票（7556）自2月25日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月25日起10個營業日（到3月11日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

天方能源股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月25日起10個營業日（到3月11日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

僑威、意德士股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月25日起10個營業日（到3月11日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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