中國國藥集團旗下的中國生物武漢生物製品研究所今天宣布，該所研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗已於21日向中國藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理，保護效力為72.51%。

武漢生物製品研究所官網24日公告稱，於2020年7月16日起，在阿拉伯聯合大公國等多個國家開展了「新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗」，該試驗採用「國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照設計」。

公告稱，三期臨床試驗期中分析資料結果顯示，該所滅活疫苗接種後安全性良好，兩針免疫程序接種後，疫苗接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.06%，疫苗針對由病毒感染引起的疾病（COVID-19）的保護效力為72.51%，資料結果達到世界衛生組織相關技術標準及中國國家藥監局印發的「新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）」中相關標準要求。

公告稱，武漢生物製品研究所21日已正式向中國國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。

武漢所研製的滅活疫苗是國藥集團第2款申請上市的COVID-19疫苗，此前北京生物製品研究所的滅活疫苗已獲批准附條件上市。（編輯：楊昇儒）1100224

(中央社)