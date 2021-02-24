台北地院辦理國民法官模擬法庭，審理11年前一起丈夫殺妻未遂案，原案判決依殺人未遂罪判刑3年，執行完畢後監護3年確定。此次模擬法庭由位職業法官、6位國民法官組成合議庭，最終判丈夫無罪，監護5年。

合議庭投票結果為，2職業法官、2國民法官認為無罪，其餘5人則認為有罪，因未達有罪門檻3分之2票數，評議結果為無罪。本場國民法官共5男1女，30歲以下2位、31至40歲2位、50到60歲1位、60歲以上1位，職業包括宗教、企劃、文創、媒體與學生。

北院院長黃國忠今（24日）主持交流座談會，6名國民法官及4名備位國民法官也都發表參與心得，一致肯定新制度有助於縮短國民與審判的距離，對於審檢辯的工作型態有進一步認識，以及其工作的辛勞與壓力，更了解到司法判決不能僅從結果及媒體報導論斷審判優劣，必須對審判種種細節及法律專業進一步了解，才能給予公平的評論。

本次模擬法庭改編自真人真事，案件原型是2010年發生在台北市，夫因罹患妄想症，未服藥，懷疑妻子外遇，見妻做菜撒鹽時，竟認為要毒害自己，失控持菜刀砍殺妻子頸部，所幸兒子發現制止並叫救護車，妻才保住一命。精神鑑定後認定夫認知能力受影響，心神喪失，原判決予以減刑，模擬法庭判決則認為心神喪失，判決無罪。

北院表示，第2場模擬法庭即將登場，預計今年3月3日進行準備程序，4月14、15日進行國民法官選任及審理程序，審理1件傷害致死案，盼收到候選通知的民眾踴躍參與。

(中時 )