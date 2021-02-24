水力與電力是工業區重要命脈，經濟部旱災中央災害應變中心加強節水抗旱，工業用戶自25日起節水由7％提升至11％。台中市工業區廠商協進會新任理事長江舟致24日表示，廠商人數達1000多家的台中工業區，對節水11％廠商有所準備，如持續缺水，節水提高到15％就有一點危險。
台中工業區廠商協進會24日舉辦第10、11屆理事長交接典禮，由第10屆理事長陳克璟交接印信給新任理事長江舟致，市長盧秀燕出席見證，市府做廠協會最堅強後盾為台中拚經濟，也向廠商報佳音。
台中國際會展中心2019年開工，目前工程進度超前，預計2022年底完工、2023年開幕營運，讓廠商擁有國際級空間展出產品，開闢商機，市府投入約58億元興建台中國際會展中心，是台中拚經濟的指標工程，完工後將有2360個攤位供展覽使用，及大、小會議室可舉辦4600席的國際會議。
此外，市府於去年調降地價稅20％，預計有90％廠家受惠，希望透過「輕稅簡政」減低廠商成本，協助大家拚經濟。
江舟致針對廠商關切的節水問題表示，台中工業區上千家廠商配合度高，每年遇旱季缺水也沒有辦法，大家都要共體時艱來節水，有的廠商用水量較多，也有做買水備案，但因目前用水量還能調配，所以未出現買水情況。
經濟部工業局台中工業區服務中心主任俞國華指出，廠商配合節水，因若未達節水11％，自來水公司即會針供水量進行控管，而且每周都會統計水量，如果急需用水，可能就要去調度買水，但買水經費之外，還有載水車輛和運送人力支出。
(中時 )
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