證交所表示，3月將有3家上市公司於證交所場地舉行自辦法說會，包括宇瞻（8271）於3月10日舉行，接下來茂矽（2342）3月17日及華夏（1305）3月22日接棒。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值。經統計，今（110）年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理134場法人說明會。

統計至2月24日為止，3月預計有3家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會。證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

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